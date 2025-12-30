انتقاد نادر قلی ابراهیمی نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس از مدیریت درآمدهای نفتی و بودجه: شعار عدالت آسان است، عمل دشوار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه و نماینده مردم اراک ،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با تشریح کسری درآمد نفتی و معوقات حقوقی، بر لزوم عمل گرایی دولت و مجلس در مدیریت منابع و ایجاد آرامش معیشتی برای مردم تأکید کرد.

نادرقلی ابراهیمی در برنامه میزگرد بودجه شبکه خبر، به ارائه آمار و ارقام دقیق از صادرات نفت و درآمدهای ارزی پرداخت. وی با اشاره به صادرات حدود ۴.۱ میلیون بشکه در روز (شامل نفت خام و میعانات گازی) گفت: از این میزان، حدود ۲.۵ میلیون بشکه مصرف داخلی دارد و مابقی باید ارزآوری کند.

وی با بیان اینکه درآمد پیش‌بینى شده نفتی سال ۱۴۰۳ حدود ۴۲.۵ میلیارد دلار بوده، اظهار داشت: «به دلایلی» حدود ۱۰ میلیارد دلار کمتر محقق شده است. ابراهیمی تنها بخش محدودی از این کاهش را ناشی از قیمت نفت دانست و بخش عمده را نتیجه «عدم انسجام مدیریتی در برگشت پول از طریق تراستی‌ها» عنوان کرد و پرسید: «کی باید از اینا سراغ بگیره؟ مجلس حتما باید ورود پیدا کنه.»

این نماینده مجلس سپس به ضرورت افزایش حقوق نیروهای مسلح و متناسب‌سازی حقوق همه کارکنان دولت، از جمله فرهنگیان (با معوقات رتبه‌بندی) و دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی اشاره کرد و برآورد حداقلی این هزینه را حدود ۱۷.۵ میلیارد تومان اعلام نمود.

ابراهیمی با انتقاد از فاصله شعار و عمل گفت: «شعار دادن راحته... از قرآن بخوانیم ولی عملت چیه؟» وی مدیریت منابع مالی خارج از کنترل دولت (معادل ۲۰-۲۵ میلیارد دلار در دست مردم) را کلیدی خواند و گفت: با ابزارهایی مانند اوراق می‌شد این منابع را هدایت کرد، اما دولت از فرصت استفاده نکرد.

وی «ایجاد آرامش برای مردم» را منوط به تأمین حداقلی‌های معیشتی و فرهنگی دانست و پرسید: «آیا با بودجه عمرانی سال آینده (حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان) می‌توان کشور را به جلو برد؟» ابراهیمی با انتقاد از «ولخرجی و ریخت و پاش در بدنه دولت» تأکید کرد: «مدیریت منابع و مصارف» و عمل به برنامه، نه زیر میز زدن به آن، راه حل اصلی است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با انتقاد از تداوم متغیر بودن نرخ ارز، بر لزوم حذف یارانه دهک‌های پردرآمد و مدیریت منابع برای کاهش فشار بر مردم تأکید کرد.

دکتر نادرقلی ابراهیمی در ادامه میزگرد شبکه خبر، سیاست‌های ارزی دولت را مورد نقد شدید قرار داد. وی با بیان اینکه «استفاده از ابزار نرخ ارز برای کاهش ارزش پول ملی و درآمد بیشتر دولت» به کشور صدمه زده، گفت: متغیر بودن نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به این مشکل دامن می‌زند.

این نماینده مجلس با اشاره به نرخ ارز ترجیحی اعلام کرد: کاهش جمع مبالغ پیش‌بینی شده برای ارز ترجیحی فاصله‌ای «غیرقابل جبران» ایجاد می‌کند که فشار مستقیم بر مردم وارد می‌کند. وی پرسید: قرار بود یارانه به آخر زنجیره برسد، چرا این اتفاق نیفتاده؟

ابراهیمی با اشاره به منابع مالی قابل تأمین، توضیح داد: اگر یارانه سه دهک پردرآمد حذف می‌شد، ماهانه حدود ۹ هزار میلیارد تومان (۹ همت) و سالانه حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌شد. وی افزود: این مقدار معادل تأمین «سه بار کالابرگ» برای مردم است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق با بیان «عدالت فقط با شعار دادن نیست»، فقدان «اراده» را مانع اصلی دانست و به آمار عدم برگشت ارز اشاره کرد: «۳۷ میلیارد دلار» در دو سال اخیر به اقتصاد کشور بازنگشته است.

وی از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق و سیاست پیمان‌سپاری انتقاد کرد و گفت: «اگر اراده باشد، منابع هست. ما منابع کم نداریم، مدیریت منابع نداریم.» ابراهیمی در شرایط فعلی ایجاد و باز توزیع نقدینگی توسط بانک‌ها با بهره بالا را تشدید کننده مشکلات معیشتی دانست.

ابراهیمی در پایان با اشاره به فشار بر کارمندان، بازنشستگان و مردم عادی، خطاب به دولت و مجلس گفت: اینان «ولی نعمتان ما هستند» و در شرایط سخت، «تنظیم‌گری روش‌های مالی» نیازمند اصرار و اراده‌ای جدی است.