به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اردلان محمدپور اظهار کرد: در ادامه فعالیت سامانه بارشی در جنوب آذربایجان غربی، موجی سرما نیز وارد این منطقه شده است و آذربایجان غربی، شب گذشته سردترین شب سال آبی جاری را تجربه کرد.

وی با اشاره به استمرار کاهش دمای هوا طی روزهای آینده افزود: در این مدت حداقل دمای هوا چالدران منفی ۱۵ درجه سانتی‌گراد رسید و این شهر نیز بعد از تکاب دومین شهر سرد کشور بود.

رئیس اداره هواشناسی مهاباد گفت: در این مدت دمای هوا در پلدشت به منفی ۱۱.۶ درجه سانتی‌گراد، شوط منفی ۱۰.۷، ماکو منفی ۱۰.۶، سلماس منفی ۱۰.۳، خوی منفی ۹.۵، ارومیه منفی ۸.۴، چایپاره منفی ۸.۴، بوکان منفی ۵.۸، شاهین دژ منفی ۵.۳، اشنویه منفی ۵.۲، پیرانشهر و سردشت منفی ۴.۴، میاندوآب منفی سه، مهاباد منفی ۲.۶ و نقده منفی ۲.۲ درجه سانتی‌گراد رسید.

وی اضافه کرد: شرایط کاهش دمای هوای در این منطقه تا روز چهارشنبه اداما دارد و در این مدت به طر میانگین دمای هوا نیز هشت تا ۱۲ درجه سانتی‌گراد کاهش پیدا می کند.

محمدپور در خصوص بارش‌ها در شبانه روز گذشته نیز گفت: در این مدت تکاب با ۱۹ میلی‌متر بارندگی پربارش ترین شهر آذربایجان غربی بود و بارش ها در شاهین‌دژ، سردشت و بوکان ۱۶ میلی‌متر، پیرانشهر ۱۰میلی‌متر، مهاباد پنج میلی‌متر، میاندوآب و نقده نیز چهار میلی‌متر ثبت شد.

وی پیش‌بینی کرد با ورود سامانه بارشی جدید به منطقه بارش ها از امروز دوباره آغاز و تا فردا ظهر تداوم خواهد داشت و به دلیل کاهش دمای هواف بیشتر بارش ها به صورت برف خواهد بود.

محمدپور اظهار کرد: در شبانه روز گذشته میاندوآب با حداقل دمای سه درجه سانتی‌گراد گرمترین شهر آذربایجان غربی بودند؛ در این مدت دمای هوا در مهاباد بین منفی ۲.۶ و ۲ درجه سانتی گراد در نوسان بود.