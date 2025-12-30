دهمین جشنواره هنر آسمانی با معرفی آثار برگزیده در قم به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز قم،حضرات آیات نوری همدانی و جوادی آملی در پیام‌های جداگانه‌ای، ضمن تقدیر از برگزارکنندگان جشنواره، بر اهمیت نقش هنر متعهد در ترویج معارف دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای فرهنگی جامعه تأکید کردند.

حجت الاسلام حسین رفیعی دبیر جشنواره هنرهای آسمانی در آیین اختتامیه این رویداد گفت: در طول یک سال گذشته، بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ اثر از سوی طلاب، فضلا، اساتید و روحانیون خواهر و برادر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی افزود: آثار رسیده در سه بخش هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی و هنرهای آوایی تولید شده و پس از طی مراحل مختلف، توسط هیئت داوران مورد ارزیابی قرار گرفت.

دبیر جشنواره هنرهای آسمانی با اشاره به رویکرد محوری این دوره افزود: رویکرد اصلی دهمین جشنواره، حل مسئله بود و به همین منظور از داوران ملی برای ارزیابی آثار دعوت شد.

به گفته داوران، سطح کیفی آثار نسبت به دوره گذشته رشد قابل توجهی داشته و تولیدات هنری از پختگی بیشتری برخوردار شده است.

رفیعی ادامه داد: این جشنواره در بخش‌های آزاد و ویژه برگزار شد که در بخش ویژه، موضوع تبلیغ نوین با بهره‌گیری از هوش مصنوعی محور تولید آثار قرار گرفت و جایزه ویژه به اثر برگزیده این بخش اهدا شد.

وی با بیان اینکه هویت طلبگی، امیدآفرینی و جهاد تبیین از محورهای اولویت‌دار جشنواره بود، خاطرنشان کرد: تولید آثار متنوع با تمرکز بر این موضوعات، نشان‌دهنده توجه هنرمندان حوزوی به مسائل روز جامعه و نیازهای فرهنگی کشور است.

دبیر جشنواره در پایان، ارتقای سطح داوری به تراز ملی، افزوده شدن بخش هنرهای آوایی و تأکید بر رویکرد حل مسئله را از مهم‌ترین ویژگی‌های متمایز دهمین دوره جشنواره هنرهای آسمانی نسبت به دوره‌های گذشته عنوان کرد.

در پایان این مراسم، از تعدادی از پیشکسوتان هنر حوزوی نیز تجلیل به عمل آمد.