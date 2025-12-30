رئیس حوزه قضائی بخش ساردوئیه از شناسایی و دستگیری متهمان آتش‌سوزی در نراب خبر داد و گفت: آتش‌سوزی باغات عمدی بوده و عامل این حادثه نیز شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس حوزه قضائی بخش ساردوئیه از شناسایی و دستگیری متهمان آتش‌سوزی در نراب خبر داد و گفت: آتش‌سوزی باغات عمدی بوده و عامل این حادثه نیز شناسایی شده و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.

احمدرضا عظیم نسب در بازدید میدانی از محل وقوع حادثه به منظور بررسی خسارات ناشی از آتش‌سوزی عمدی در باغات و تأسیسات برق و آب مرتبط با بخش کشاورزی منطقه نراب افزود: روند تعقیب سایر عوامل ادامه دارد و برخورد قضائی قاطع با عاملان این اقدام مجرمانه قطعی است.

وی بیان کرد: این حادثه در ۱۳ آذرماه سال جاری رخ داده و عامل دخیل در آن، روز دوم دستگیر شده و هم اکنون در بازداشت موقت می‌باشد.

رئیس حوزه قضائی بخش ساردوئیه ضمن بیان این مطلب که در این حادثه عمدی تقریبا ۱۰ هکتار از باغات این منطقه خسارت دیده و تاکنون ۲۰ نفر از باغداران و کشاورزان ضرر دیده، اعلام شکایت کرده‌اند، اظهارداشت: بخشی از محیط زیست و منابع طبیعی نیز در این حادثه آسیب دیده است چرا که آتش سوزی به بستر رودخانه رسیده است.

عظیم نسب یادآور شد: در زمان حادثه تمام دستگاه ها‌ی امدادی به منطقه اعزام شده بودند و اتش در نیمه شب متوقف شد.

وی با ابراز همدردی با آسیب‌دیدگان و تأکید بر پیگیری حقوقی و قضایی موضوع، افزود؛ حقوق مادی و معنوی آسیب دیدگان منطقه به‌طور کامل احقاق خواهد شد.

این مقام قضائی همچنین با اشاره به ابعاد عمومی این جرم، تأکید کرد: رفتار مرتکبان جنبه عمومی دارد و حتی در صورت رضایت شاکی خصوصی، برخورد قانونی و قاطع با مسببان حادثه به‌طور شایسته انجام خواهد شد.