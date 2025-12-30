به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی هرمزگان گفت: با وجود طغیان رودخانه‌های فصلی و بسته‌شدن مسیر‌های کوهستانی بشاگرد، آمبولانس پایگاه اورژانس ۱۱۵ جکدان برای نجات این زن عقرب گزیده در روستای سگرکن از توابع بشاگرد، اعزام شد.

یاسر خوانچه مهر افزود: مسیر دسترسی به روستا به دلیل طغیان رودخانه فصلی و گل ولای شدید بسیار ناهموار بود و آمبولانس در حوالی روستای دهوست و چند نقطه دیگر از مسیر در گل‌ولای گرفتار شد که با کمک مردم به مسیر خود ادامه داد.

وی گفت: تیم اورژانس توانست با اجرای مراحل اولیه درمانی و پایدار کردن وضعیت بیمار پس از ۶ ساعت وی را به بیمارستان بقیه‌الله‌الاعظم بشاگرد تحویل دهد.