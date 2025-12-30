برگزاری رزمایش سراسری آمادگی نیروهای عملیاتی در برابر حوادث
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز، در گفتوگو با برنامه «امروز البرز» سیمای البرز از برگزاری رزمایش سراسری برای ارتقای آمادگی نیروهای عملیاتی در برابر حوادث خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، نامداری با اشاره به برگزاری رزمایشهای مشابه در سالهای گذشته در سطح ملی و استانی گفت: این رزمایش با هدف افزایش آمادگی دستگاههای خدماترسان بهویژه در حوزه آب و برق طراحی شده است.
وی در گفتوگو با برنامه «امروز البرز» سیمای البرز گفت: در این مانور، مجموعه وزارت نیرو در بخش آب و برق شامل شرکت توانیر، شرکت آب منطقهای استان و نیروگاه منتظر قائم، با همراهی ۶ استان معین شامل مازندران، همدان، قم، تهران و قزوین حضور دارند و استان البرز بهعنوان استان اصلی برگزارکننده این رزمایش انتخاب شده است.
مدیرعامل آبفای البرز با اشاره به تشکیل ۷ کمیته تخصصی در حوزههای مختلف از جمله امنیت و برنامهریزی برای اجرای این رزمایش اظهار کرد: این مانور همزمان با روز بصیرت آغاز میشود و علاوه بر کمک به ارتقای آمادگی استانها، جنبه آموزشی نیز برای مردم دارد.
وی در گفتوگو با برنامه «امروز البرز» سیمای البرز تأکید کرد: در مسیر خدمترسانی، نیازمند هماهنگی و تمرین مستمر میان اکیپها و نیروهای عملیاتی هستیم و بخشی از اطلاعرسانی این رزمایش برای آن است که مردم نیز آموزشهای لازم را در زمان وقوع حوادث فرا بگیرند.
نامداری ایجاد هماهنگی میان استانهای معین البرز، تقویت ارزش افزوده میان تیمهای عملیات، اعلام آمادگی سیستم مدیریتی استانها، شناسایی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت را از مهمترین اهداف این رزمایش عنوان کرد.
نامداری در برنامه امروز البرز افزود: اجرای این رزمایش به کاهش ضعفها و افزایش تابآوری شبکههای حیاتی آب و برق در شرایط بحران کمک خواهد