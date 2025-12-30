معاون اجرایی ارتش گفت: دژبان به‌عنوان مظهر نظم و انضباط ارتش، نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای در نمایش نماد‌های سازمانی به‌ویژه نظم و انضباط، دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «علیرضا شیخ» در بازدید از ظرفیت‌ها، تجهیزات و بخش‌های مختلف دژبان ارتش، با اشاره به نظم و انضباط موجود در این یگان، اظهار داشت: انضباط نظامی به مجموعه‌ای از اصول، قوانین، رفتار‌ها و ساختار‌های سازمانی اطلاق می‌شود که با هدف ایجاد نظم، اطاعت، کارایی و هماهنگی در ارتش‌ها طراحی و اجرا می‌شوند و این مفهوم فراتر از اطاعت کورکورانه است و بر پایه مسئولیت‌پذیری، تعهد و روحیه جمعی استوار شده که در سیمای دژبان ارتش تبلور یافته است.

امیر سرتیپ شیخ ادامه داد: حفظ نظم و انضباط، نه یک توصیه، بلکه یک ضرورت دائمی برای ارتش جمهوری اسلامی ایران است که در مسیر تکاملی خود باید به «خودکنترلی سازمان‌یافته» بدل شود تا مأموریت‌های پیچیده، در سخت‌ترین شرایط، با حداکثر کارایی و حداقل خطا، اجرایی شوند. این انضباط زمانی به اوج اثرگذاری خود خواهد رسید که از حالت تحمیلی خارج و به باور درونی و وجدان جمعی کارکنان تبدیل شود.

معاون اجرایی ارتش با بیان اینکه دژبان به‌عنوان مظهر نظم و انضباط ارتش، نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای در نمایش نماد‌های سازمانی به‌ویژه نظم و انضباط، دارد، گفت: لازم است که مراکز آموزش ارتش با توجه‌ای ویژه به تربیت و آموزش سربازان بپردازند و این روحیه نظم‌پذیری و قاعده‌مندی را از روز نخست در وجود آنان نهادینه کنند.

وی در پایان با اشاره به وظایف ذاتی دژبان ارتش، خاطرنشان کرد: یگان‌های انتظامی، راهنمایی و رانندگی و تشریفات، به‌عنوان نماد عینی ارتش در سطح داخلی و خارجی، ویترین رفتار سازمانی ما هستند؛ رفتاری که مستقیماً تصویر ارتش را در ذهن مردم می‌سازد؛ بنابراین حفظ نظم و نمایش انضباط در تراز و شأن ارتش جمهوری اسلامی ایران، در عرصه‌های ملی و بین المللی، وظیفه ذاتی و مورد انتظار از دژبان ارتش است.