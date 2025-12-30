به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ سید محمدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی، در جلسهٔ ستاد اجرایی برنامه‌های ماه مبارک رمضان، گفت: هدف اصلی ما از برنامه‌های ماه رمضان، گسترش و ریشه‌دار کردن مسائل و خدمات بهزیستی در جامعه و تبدیل این ماه مبارک به زمینه‌ای برای گسترش همکاری‌های مردمی، افزایش سرمایهٔ اجتماعی و هم‌افزایی با نهادهای خیریه است.



وی افزود: ما انتظار داریم برنامه‌های رمضان تنها به فعالیت‌های کوتاه‌مدت محدود نشود، بلکه بتواند زمینه‌ساز آغاز و پایدار کردن طرح‌های نوین در حوزهٔ همکاری‌های مردمی باشد. در این راستا، پویش «سلام رمضان» به‌عنوان یک طرح محله‌محور در چهار استان به‌صورت آزمایشی آغاز شده و شبکه‌ای از داوطلبان را در سطح محله‌ها فعال می‌کند. همچنین شش گروه تخصصی شامل گروه‌های معاونت‌های تخصصی، سلام رمضان، داوطلبان و گروه‌های جهادی، مؤسسات غیردولتی و سایر بخش‌های مرتبط، برای هماهنگی و اجرای برنامه‌ها فعال شده‌اند.



حسینی گفت: از دیگر برنامه‌های جدید سازمان بهزیستی در ماه رمضان می‌توان به گرامی‌داشت داوطلبان باتجربه، جذب داوطلبان تازه‌کار، برگزاری افطاری‌های هدفمند و میزبانی از گروه‌های اجتماعی مختلف اشاره کرد. همچنین برای رفع مشکل نبود اطلاعات به‌روز از نیازهای مردم، بسته‌های تخصصی همکاری حمایتی طراحی و نیازهای دقیق جامعهٔ هدف در سطح استان‌ها شناسایی خواهد شد.



رئیس مرکز همکاری‌های مردمی سازمان بهزیستی نیز گفت: دو هزار و پانصد مرکز مثبت زندگی در سراسر کشور به‌عنوان بستر اجرایی برنامه‌های محله‌ای فعال خواهند شد و اختیار طراحی برنامه‌ها با توجه به شرایط محلی و فرهنگی به این مراکز سپرده شده است.



حسینی بر لزوم گسترش آگاهی‌بخشی از سامانهٔ الکترونیکی همکاری‌های مردمی سازمان بهزیستی تأکید کرد وگفت: این سامانه که در حال حاضر ماهانه حدود چهارصد و پنجاه میلیون تومان همکاری مردمی جذب می‌کند، ظرفیت بسیار بیشتری برای دریافت کمک‌های عمومی دارد و می‌تواند با حمایت از مراکز و مؤسسات وابسته به سازمان، به درگاهی مؤثر برای همیاری‌های مردمی تبدیل شود.