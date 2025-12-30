پخش زنده
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای هشترود از کولاک شدید در گردنه نظرکهریزی حد فاصل جاده هشترود - مراغه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،وحید آخوندزاده گفت:با تلاشهای اکیپهای راهداری جادههای اصلی و فرعی هشترود باز است ولی با توجه به کولاک حاکم بر منطقه راه ارتباطی ۱۰۰ روستا همچنان مسدود است.
وی از مسافران خواست قبل از ورود به جادههای مواصلاتی این شهرستان از باز بودن راهها اطلاع یابند و وسیله نقلیه خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند و با خود لباس گرم و موادغذایی همراه داشته باشند.