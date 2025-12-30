اجرای ارکستر سمفونیک «ایرانمرد» در تالار وحدت تهران

ارکستر سمفونیک «ایرانمرد» به منظور گرامی داشت یاد و خاطره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی امروز ۹ دی ماه ۱۴۰۴ با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت تهران برگزار شد.

عکاس : هلیا سعیدی