امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

اجرای ارکستر سمفونیک «ایرانمرد» در تالار وحدت تهران

ارکستر سمفونیک «ایرانمرد» به منظور گرامی داشت یاد و خاطره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی امروز ۹ دی ماه ۱۴۰۴ با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت تهران برگزار شد.
عکاس :هلیا سعیدی
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ - ۱۴:۳۴
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
خبرهای مرتبط

کنسرت ارکستر سمفونیک تهران

اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند «سینماحقیقت»

دومین اجلاسیه خانواده، آینده و پیوندهای پایدار

برچسب ها: تالار وحدت ، شهید قاسم سلیمانی ، ارکستر سمفونیک تهران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 