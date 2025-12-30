به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان در روز سه شنبه ۹ دی ماه روز بصیرت ومیثاق امت و ولایت به روال سایر سه شنبه‌ها دیدار چهره به چهره‌ای با ۲۰ نفر از متقاضیان را انجام داده و در جریان این دیدار‌ها دستورات قضایی لازم برای حل مشکلات مردم صادر کردند.

در هفته منتهی به ۹ دیماه؛ همچنین آقایان روحانی، طالبی زاده و مبشری از معاونین قضایی دادگستری کل به ترتیب ۷۵، ۲۹ و ۱۷ نفر از شهروندان دیدار کردند و آقای اسلامی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان کرمان نیز با ۱۸ نفر از مراجعان دیدار و به درخواست‌های آنها رسیدگی کرده است.

براساس برنامه ریزی‌های انجام شده، نشست‌های ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری استان کرمان، سه شنبه هر هفته برگزار می‌شود و متقاضیانی که برای دیدار با نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ثبت نام کرده‌اند در این دیدار‌ها به بیان درخواست‌ها و مشکلات خود می‌پردازند.

ملاقات کنندگان با مقامات قضایی استان کرمان، درخواست‌های خود در حوزه‌های اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی، تسریع در رسیدگی به پرونده ها، درخواست تجویز پابند الکتروینک و اعطای ارفاقات قانونی برای زندانیان و تسریع در اجرای احکام و تقاضای عفورا مطرح کردند و قاضی القضاات در چارچوب قانون، ارشادات، راهنمایی‌ها و دستورات قضایی لازم را به آنها ارائه نمود.

شایان ذکر است؛ مسیر خدمت رسانی به مردم و پاسخگویی به درخواست‌های آنها در دستگاه قضایی استان کرمان در هیچ زمانی تعطیل نیست و دادستان مرکز استان و معاونین دادگستری کل استان کرمان نیز به صورت روزانه با مراجعان به دستگاه قضایی دیدار کرده و نسبت به بررسی درخواست‌های آنها اقدام می‌کنند.