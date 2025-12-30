پخش زنده
امروز: -
مردم عرب ایرانی در روز بصریت و میثاق امت و ولایت، همپای همه ایرانیانی در نهم دی ماه ۱۳۸۸، نه به فتنههای داخلی و خارجی را فریاد زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ این تصاویر و حضور متفاوت مردم در یک گردهمایی و راهپیمایی است، در شهر و روستاها مرزی جنوب ایران است.
همایش مردم عرب ایرانی در روز بصریت و میثاق امت و ولایت، همپای همه ایرانیانی که نهم دی ماه ۱۳۸۸ آمدند بگویند نه به فتنههای داخلی و خارجی و زنده باد ایران همبسته و پیوسته.
عشایر عرب خوزستان میگویند: روزی که صدام بعثی با خیال خام همراهی عربهای استان آتش جنگ را روشن کرد فکرش را هم نمیکرد اینچنین مقابلش قد علم کنند.
این روایتها را ۱۱ هزار ۲۰۰ شهید عشایری دوران دفاع مقدس تایید میکند.
دوران جنگ ۱۲ روزه هم روی دیگری از بصیرت مرزبانان و روستاییان مناطق عرب نشین ایران را به جهان نشان داد.
به قول عشایر ایرانی ۹ دی فقط یک روز در تقویم نیست، معیار است و شاخص، برای شناخت دقیق حق و باطل، برای عشق ورزیدن به ایران یا ایستادن در برابر ویرانی طلبی دشمنان ایران و اسلام.
خبرنگار صدا و سیما در مرور حماسه نهم دی در سفری به روستاهای مرزی آبادان و خرمشهر تاریخ بصیرت مرزداران ایران را دوباره ورق زد.