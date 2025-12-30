به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرماندار شهرستان لنگرود گفت: عملیات لایروبی ۳۶ هکتار از آب‌بندان‌های شهرستان لنگرود با هدف تامین آب مورد نیاز شالیزار‌های منطقه، با دستور استاندار گیلان آغاز شد.

یوسف گلشن با بیان اینکه در ۱۴ نقطه شهرستان لنگرود ۳۲۰ هکتار آب بندان وجود دارد گفت: از اول امسال تاکنون لایروبی ۷۲ هکتار از این آب بندان‌ها به پایان رسید و امروز هم با دستور استاندار گیلان، عملیات لایروبی ۳۶ هکتار آب بندان در سه نقطه آغاز شد.

وی افزود: امروز همچنین لایروبی ۱۰۰ هکتار از انهار و زهکش‌های اصلی آب منطقه‌ای شروع شد.

فرماندار شهرستان لنگرود گفت: این شهرستان ۹ هزار و ۱۰۰ هکتار شالیزار دارد که ۷ هزار و ۱۰۰ هکتار آن از آبریز سد سفیدرود آبیاری می‌شود و ۲ هزار هکتار آن سنتی آبیاری می‌شود.

یوسف گلشن گفت: از آنجایی که شهرستان لنگرود در انتهای شبکه آبرسانی سد سفیدرود قرار دارد، همه ساله با مشکل کم آبی کشاورزی مواجه است به همین دلیل لایروبی آب بندان‌ها و انهار کشاورزی در این شهرستان ضروری است.