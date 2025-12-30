پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم گتوند و شوشتر در مجلس شورای اسلامی گفت: بارندگی سیلآسا به یکهزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی گتوند و برخی جادههای این شهرستان خسارت جدی وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، حجت الاسلام سیدمحمد سادات ابراهیمی روز سهشنبه در جریان بازدید از مناطق آسیب دیده گتوند بر اثر سیلاب بیان کرد: باران سیل آسا خسارت سنگینی به راهها و کشاورزی شهرستان گتوند به ویژه در بخش عقیلی وارد کرده است.
وی با بیان اینکه پل رودنی، پل دشت بزرگ و پل شور در این بارندگی دچار خسارت شدند، افزود: پس از این بازدید، تعیین خسارت توسط فرماندار گتوند انجام و به استانداری اعلام خواهد شد تا از طریق وزارت کشور پیگیریهای لازم برای پرداخت خسارت انجام شود.
نماینده مردم گتوند و شوشتر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی راهها بر اثر این بارندگی دچار خسارت زیادی شدند، گفت: امروز به همراه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان از پل معروف رودنی که از مطالبات همیشگی مردم بوده نیز بازدید شد.
حجت الاسلام سادات ابراهیمی افزود: ساخت پل رودنی باید در اولویت برنامههای راهداری خوزستان قرار گیرد ضمن اینکه سازمان آب و برق نیز مکلف است مسائل مربوط به زهاب و زهکشها را برطرف کند.
وی از مسووولان سازمان آب و برق خوزستان خواست برای هدایت آبهای سطحی به سمت کشاورزی اقدام کنند تا مشکلات مردم در کوتاه مدت برطرف و در دراز مدت نیز با احداث پل جدید رودنی این مشکل برای همیشه حل شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان نیز در جریان این بازدید گفت: با توجه به بارشهای بسیار خوب هفته جاری، برخی محورهای ارتباطی سطح استان و گتوند تحت تاثیر قرار گرفتند و برخی نقاط دچار آسیب قابل ملاحظه شد.
محمد جولانژاد افزود: در حال حاضر هیچ یک از مسیرهای استان به ویژه مسیرهای منتهی به شهرستان گتوند مسدود نیست و تردد به صورت روان در حال انجام است.
وی ادامه داد: مطالعات بهسازی و اصلاح پل دشت بزرگ گتوند در دست بررسی است و پس از طی کردن روال اداری فرآیند مناقصه و انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: برخی اقدامات زودبازده باید توسط برخی دستگاهها از جمله میراث فرهنگی و سازمان آب و برق انجام شود.