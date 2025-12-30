به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جانشین پلیس راه استان گفت: در پی بارش برف و یخ زدگی جاده یاسوج سرفاریاب تا اطلاع ثانوی مسدود است و رانندگان می توانند از مسیر جایگزین استفاده کنند.

سرهنگ هدایت خلیلی پور افزود: رانندگان برای پیشگیری از مشکلات احتمالی از مسیر‌های یاسوج بابا میدان و یاسوج، پاتاوه دهدشت تردد کنند.

سرهنگ خلیلی پور با بیان اینکه همه محور‌های مواصلاتی استان بحز محور یاسوج سرفاریاب باز است اضافه کرد: هم اکنون در منطقه مله شوره در جاده یاسوج شیراز و گردنه بابا حسن در محوه یاسوج، کاکان، اقلید شاهد بارش برف هستیم و تردد در این جاده‌ها با زنجیر چرخ امکان پذیر است لذا رانندگان برای تردد در این مسیر‌ها حتما خودروی خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.

جانشین پلیس راه استان ایتان به رانندگان توصیه کرد: با توجه به بارش برف و باران در استان و لعزندگی جاده‌ها ضمن پرهیز از حرکات مخاطره آمیز با سرعت مطمئنه حرکت کنند.