به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی‌نیاز در پیامی با گرامیداشت فرارسیدن یوم الله ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، گفت: نهم دی، روز بصیرت و میثاق با ولایت و سرآغاز فصل نوینی از پیوند وثیق ملّت بزرگ ایران و امت حزب‌الله با آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی، امام راحل (ره) و بیعت با مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه‌ای (مدّظله‌العالی) است.

این یوم‌الله بزرگ که با حضور آگاهانه ملت همیشه در صحنه، بصیرت مثال‌زدنی و تفکر عاشورایی در تاریخ معاصر کشورمان جاودانه شد، نماد هوشمندی، درایت، احساس تکلیف دینی ملت عزیزمان است که در مقاطع حساس کشور، با درک صحیح از شرایط، میثاق با ولایت و برائت از سران و حامیان داخلی و خارجی فتنه، توطئه‌ها و خباثت‌های دشمنان را خنثی کرده و اجازه ندادند خللی در مسیر عزت و استقلال ایران اسلامی ایجاد شود.

اینجانب با تبریک ولادت باسعادت نهمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت جوادالائمه (ع)، سالگرد حماسه ۹ دی را گرامی داشته و با تکریم یاد و همّت انقلابی و مومنانه حماسه‌سازان این روز بزرگ و تقدیر و امتنان از وحدت و ایستادگی ملت عزیز ایران، امید است با استعانت از پروردگار متعال و عنایات خاصه حضرت بقیّة‌الله‌الاعظم (ارواحنافداه) و رهبری داهیانه امام خامنه‌ای (مدّظله‌العالی) زمینه‌های عزت، پیشرفت و افتخار کشور و ملت بزرگ ایران فراهم گردد.