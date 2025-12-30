برخورد ۲ خودروی سواری در جاده فیروزآباد به شیراز، ۹ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال احمر فیروزآباد گفت: با اعلام گزارشی از اورژانس مبنی بر تصادف پژو ۴۰۵ و پراید در کیلومتر ۱۰ جاده فیروزآباد-شیراز، نجاتگران هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

سید سجاد فالی افزود: نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن سازی صحنه، کمک‌های اولیه را روی ۹ مصدوم حادثه انجام و سپس مصدومان را به عوامل اورژانس تحویل دادند.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.