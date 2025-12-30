تندیس شهید آیت‌الله رئیسی که با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال در جوار تقاطع غیرهمسطح شهید رئیسی اردبیل ساخته شده است، در آیینی با حضور معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از مدیران شهری رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در آیین رونمایی از تندیس آیت‌الله رئیسی در اردبیل گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر اردبیل کار ارزشمندی انجام دادند و ساخت این پل با طول ۸.۵ کیلومتری از سوی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، یعنی پل خدمت بسیاری از گره‌های ترافیکی را باز می‌کند.

سردار یدالله جوانی افزود: آیت‌الله رئیسی شهید خدمت و دلسوز برای مردم، همواره تلاش می‌کرد که گرهی از مشکلات کشور و مردم را برطرف کند و المان این پل هم به خوبی انتخاب شده است.

وی با اشاره به نقش محوری تقاطع غیرهمسطح شهید رئیسی در تسهیل عبور و مرور در ورودی اردبیل از سمت سرعین، بیان کرد: امیدواریم با کمک شهرداری اردبیل، شورا و مردم چنین المان‌هایی به عنوان نماد‌های ملی و مذهبی همواره پا برجا بماند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: آیت‌الله رئیسی که از شهدای بزرگوار کشور ما هستند و نماد خدمت می‌باشند، الگو و اسوه‌ای برای همه مسئولان و دولتمردان باشند تا آنها هم بتوانند در دوره مسئولیت خود نماد خدمت و تلاش باشند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل هم در ادامه اظهار کرد: خدا را شاکریم در ایام پاسداری مردم از ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ۹ دی که نماد بصیرت، روشنگری، آگاه‌سازی مردم است، المان شهید رئیسی رونمایی می‌شود.

سردار غلامحسین محمدی اصل افزود: این تلاش‌های بی‌شائبه نوعی جهاد تبیین، روشنگری و بصیرت‌افزایی است و امیدواریم با اتحاد، انسجام و برادری در راستای فرامین نورانی، حکیمانه و هوشمندانه مقام عظمای ولایت با شاداب‌سازی و زنده نگه داشتن محیط بتوانیم در همه عرصه‌ها در ادامه آرمان، هدف و پیام شهدا ثابت قدم بمانیم.

شهردار اردبیل نیز در این آیین گفت: تقاطع غیرهمسطح شهید رئیسی به طول ۸.۵ کیلومتر با اعتبار هفت هزار میلیارد ریال در طول یک سال و نیم ساخته شد و به بهره‌برداری رسید که در حال حاضر با ۲۰ هزار میلیارد ریال نیز قابل تکمیل نیست.

محمود صفری اضافه کرد: این المان هم که به طول ۹ متر در جوار تقاطع غیرهمسطح شهید رئیسی جا نمایی شده است، ششمین المان از نظر ارتفاع در کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ساخت و جانمایی تندیس سعدی و نظامی گنجوی از سوی شهرداری اردبیل، بیان کرد: المان شاه اسماعیل صفوی هم با طول ۲۵ متر در حال ساخت است تا سیمای شهر دگرگون شود.