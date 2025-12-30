پخش زنده
رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان از کشف مقداری مواد مخدر از فردی مشکوک توسط مأموران کلانتری ۱۴ شهربابک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان گفت: مامور تیم گشت کلانتری ۱۴ شهربابک، هنگام گشت زنی در یکی از خیابانهای شهر به فردی مشکوک و پس از زیر نظر گرفتن رفتارهای این فرد در بازرسی بدنی از وی مقداری مواد مخدر کشف کرد.
سرهنگ "جوزا" افزود: ماموران تیم گشت ضمن هماهنگی قضایی در صدد انتقال این متهم به کلانتری بودند که با پیشنهاد رشوه یک صد میلیون ریالی وی روبهرو، اما مامور وظیفه شناس کلانتری با هماهنگیهای صورت گرفته موضوع را صورت جلسه و مراتب را با تشکیل پرونده به مراجع قضایی گزارش کرد که در ادامه از سوی مسئولان انتظامی نیز مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.