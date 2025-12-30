به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، دور نهایی مسابقات لیگ فوتسال کارگران کشور با حضور ۱۲ تیم برتر از ۱۰ تا ۱۹ دی میزبانی استان تهران برگزار می‌شود که تیم‌های کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان و کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی به دور نهایی چهارمین دوره مسابقات رسیده‌اند.

دور مقدماتی این دوره از مسابقات با حضور ۴۰ تیم در دو منطقه شیراز و تبریز برگزار شد که نمایندگان فوتسال کارگری خوزستان موفق شدند به عنوان تیم‌های برتر گروه‌های خود راهی دور نهایی این دوره از مسابقات شوند.

تیم کشت و صنعت نیشکر میرزاکوچک خان قهرمان دوره پیش این دوره از مسابقات است.