پخش زنده
امروز: -
الهه منصوریان، قهرمان و سرمربی سابق تیم ملی ووشو بانوان، چهارم بهمن در آلمان مبارزه میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، الهه منصوریان در دویسبورگ به مصاف «دمی مسمن» مبارز آلمانی و از چهرههای نسل جدید کیکبوکسینگ اروپا میرود؛ دیداری که از آن بهعنوان یکی از جذابترین مبارزات بانوان در تقویم بینالمللی این رشته یاد میشود.
منصوریان پس از سالها قهرمانی و کسب افتخارات متعدد در میادین آسیایی و جهانی ووشو، بهعنوان سرمربی تیم ملی ووشو بانوان ایران فعالیت می کرد و مدتی قبل از این سمت کنارهگیری کرد.