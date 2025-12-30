به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، الهه منصوریان در دویسبورگ به مصاف «دمی مسمن» مبارز آلمانی و از چهره‌های نسل جدید کیک‌بوکسینگ اروپا می‌رود؛ دیداری که از آن به‌عنوان یکی از جذاب‌ترین مبارزات بانوان در تقویم بین‌المللی این رشته یاد می‌شود.

منصوریان پس از سال‌ها قهرمانی و کسب افتخارات متعدد در میادین آسیایی و جهانی ووشو، به‌عنوان سرمربی تیم ملی ووشو بانوان ایران فعالیت می کرد و مدتی قبل از این سمت کناره‌گیری کرد.