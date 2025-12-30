به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: از مجموع ۳۰ نقطه پرتصادف در سطح محور‌های استان، ۲۳ نقطه تا پایان سال ۱۴۰۳ رفع خطر شده است و در ۹ ماهه نخست امسال، ۳نقطه پرتصادف دیگر با صرف اعتباری بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال ایمن‌سازی و رفع خطر شده است.

جعفر شهامت با اشاره به اینکه ۴ نقطه پرتصادف دیگر باقی مانده است افزود: رفع این نقاط نیازمند ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار است که امیدواریم با تأمین به موقع اعتبار تا پایان سال جاری تمامی نقاط ایمن سازی می شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: : همچنین از ابتدای سال، بیش از ۱۷ هزار و ۳۸۶ کیلومترخط‌کشی در کلیه محور‌های حوزه استحفاظی استان اجرا شده است.

شهامت ادامه داد: در همین مدت، ۱۰ کیلومتر نیوجرسی بتنی مفصلی نصب و همچنین ۲۵ کیلومتر عملیات نصب، تعمیر و مرمت گاردریل در محور‌های استان انجام شده است.

او با اشاره به ارتقای ایمنی تقاطع‌ها گفت: ۱۵ نقطه (تقاطع) به روشنایی نقطه‌ای مجهزشده‌اند که نقش مهمی در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی تردد به‌ویژه در ساعات شب دارد