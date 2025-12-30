رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم از شناسایی و جمع‌آوری دو تله غیرمجاز زنده‌گیری پرندگان در محدوده رودخانه شور خبر داد و گفت این اقدام در راستای جلوگیری از صید غیرقانونی و حفاظت از پرندگان بومی و مهاجر منطقه انجام شد.

خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا فاضلی ثانی با اعلام این خبر گفت: در جریان گشت ‌زنی و پایش مستمر یگان حفاظت محیط زیست در زیستگاه‌ های آبی شهرستان، به ‌ویژه در محدوده رودخانه شور که از مسیرهای مهم مهاجرت پرندگان به شمار می ‌رود، مأموران یگان حفاظت موفق به شناسایی و جمع ‌آوری دو تله غیرمجاز صید پرندگان شدند.

وی افزود: این تله‌ ها با هدف صید غیرقانونی پرندگان در بستر رودخانه نصب شده بود که خوشبختانه پیش از گرفتار شدن پرندگان، توسط محیط ‌بانان کشف و جمع‌ آوری شد و از وارد آمدن خسارت به جمعیت پرندگان وحشی منطقه جلوگیری به عمل آمد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم با تأکید بر ضرورت حفاظت از پرندگان بومی و مهاجر اظهار داشت: صید و شکار هرگونه پرنده، اعم از بومی یا مهاجر، در تمامی فصول سال ممنوع است و یگان حفاظت محیط زیست با هرگونه تخلف زیست ‌محیطی، با همکاری مراجع انتظامی و قضایی، مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌ محیطی یا فعالیت مشکوک در حاشیه رودخانه ‌ها و زیستگاه‌ های طبیعی این شهرستان، موضوع را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط ‌کریم گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.