مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر گفت: ۶ هزارو پانصد نفر از مددجویان در دوره آموزشی پایدار سازی شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، فرید محبی افزود: موضوع مهم ایجاد شغل برای خانوادههای تحت حمایت در قالب توانمندسازی اقتصادی به عنوان یکی از برنامههای اصولی و محوری کمیته امداد امام خمینی (ره) است که در حال حاضر این دورهها به خوبی در حال انجام است.
وی گفت: امسال اعتباراتی از سوی دولت در قالب تبصرههای بودجه و همچنین از طریق منابع اختصاصی کمیته امداد امام خمینی (ره) به افراد تحت حمایت تعلق گرفت.
محبی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰۸ میلیارد تومان مجموعه اعتبارات امسال برای حوزه اشتغال است، اظهار داشت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته از این اعتبارات در حوزه آموزش به نحوه صحیح استفاده خواهد شد.
فرید محبی اضافه کرد: امروزه یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم در حوزه اشتغال زایی بحث آموزش است که برای ورود به این عرصه دورههایی در سطح کشوری برای علاقمندان تحت حمایت برگزار خواهد شد.