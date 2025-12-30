به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، محمد نجفیان در نشست مشترک کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اهواز گفت: برون‌رفت از مشکلات این بخش زمانی تحقق می‌یابد که شناسایی خلا‌های قانونی، ارائه راهکار‌های اجرایی و تفکیک دقیق مسائل ملی از استانی در دستور کار نهاد‌های تخصصی و تصمیم‌گیر قرار گیرد ، به همین منظور این نشست با رویکردی تخصصی و در آستانه سفر محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به استان برگزار شده است.

وی با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری حداکثری از حضور رئیس خانه معدن ایران در خوزستان، اظهار کرد: نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که روز چهارشنبه با حضور استاندار و بهرامن برگزار می‌شود، با مشارکت فعال بهره برداران و فعالان این حوزه می‌تواند نتایج ملموس و مصوباتی اجرایی راهگشا برای اقتصاد استان درپی داشته باشد.

دبیر اجرایی اتاق اهواز با بیان اینکه طرح مسائل باید مبتنی بر اولویت‌های عمومی باشد، تصریح کرد: ضرورت دارد مشکلات ملی از معضلات استانی تفکیک شود تا پیگیری مناسب صورت گیرد؛ به نحوی که موضوعاتی مانند حقوق دولتی، فرسودگی ماشین‌آلات، چالش‌های زیرساختی و محدودیت‌های بانکی در سطح ملی از مسیر خانه معدن و اتاق ایران دنبال شود و بخش‌های استانی نیز در صحن شورای گفت‌و‌گو طرح و پیگیری گردد.

وی با تعریف نقش اتاق بازرگانی به عنوان حلقه ارتباطی میان فعالان اقتصادی و مقامات دولتی افزود: وظیفه اتاق فراهم‌سازی بستر تعامل و گفت‌و‌گو است، اما ارائه محتوا و پیشنهاد‌های تخصصی بر عهده اعضای کمیسیون‌های تخصصی است. انتظار می‌رود خروجی این نشست‌ها به مصوباتی مؤثر و گره‌گشا منجر شود که مسیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه در خوزستان را هموار کند.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در سفر به خوزستان علاوه بر حضور در نشست روز چهارشنبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در «نشست آموزشی حقوق معادن ویژه قضات استان خوزستان» که به میزبانی اتاق بازرگانی اهواز برگزار می‌شود نیز شرکت خواهد کرد.