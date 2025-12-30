

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا صدیق پور با بیان اینکه مسائلی مانند کمبود نهاده و یا احتمال تامین نشدن به موقع خوراک باعث بی اعتمادی واحد‌های پرورش مرغ گوشتی به بازار و کاهش انگیزه آنها برای جوجه ریزی می‌شود، اظهار داشت: مشکلات به وجود آمده در بازار نهاده باعث کاهش شدید قیمت جوجه یک روزه شده که تداوم آن چرخه تولید مرغ را با مشکل مواجه خواهد کرد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با اشاره به تولید ۱۶۰ میلیون قطعه جوجه در آذرماه و پیش بینی همین میزان جوجه ریزی در دی ماه، تصریح کرد: در ۱.۵ ماه اخیر جوجه یک روزه به طور متوسط با ۳۰ درصد نرخ تمام شده عرضه شده و این شرایط توان تولید واحد‌های مرغ مادر را به شدت کاهش داده است و با استمرار این روند، در تولید مرغ دچار چالش خواهیم شد.

صدیق پور قیمت مصوب جوجه یک روزه را ۳۲ هزار و ۷۶۰ تومان عنوان کرد و افزود: این درحالی است که در یکی دو ماه اخیر هر قطعه جوجه بطور متوسط به قیمت ۱۰ هزار تومان عرضه شده و واحد‌های مرغ مادر حداقل ۳ هزار میلیارد تومان در یک ماه گذشته زیان دیده‌اند.

وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای مقابله با این وضعیت، اظهار داشت: اقداماتی برای تامین کنجاله سویا انجام شده و دولت از ذخایر استانی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد که امیدواریم نتایجی داشته باشد.