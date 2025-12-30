پخش زنده
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: مردم در ۹ دیماه با اتکا به هویت ایمانی و ملی خویش، حماسه آفریدند و هویت انقلابی آنان، محرک حماسه ۹ دی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار «شهرام ایرانی» در آئین بزرگداشت یوم الله ۹ دی در بندرعباس، ضمن گرامیداشت این روز، با اشاره به بصیرت ملت ایران اظهار داشت: حماسه نهم دیماه، نکات برجستهای در درون خود دارد و گرامیداشت این حماسه، در حقیقت نوعی شکرگزاری است؛ شکر نعمتهای هویت ایمانی و دینی و با بصیرت بودن ملت ایران.
دریادار ایرانی ادامه داد: هویت ایمانی ملت ایران، ریشهای عمیق دارد و مربوط به امروز و دیروز نیست؛ از این رو، دشمن با علم به این موضوع، تلاش دارد که به ریشه ایمانی ملت ایران آسیب بزند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش یادآور شد: دشمن برای مدت ۷۰ سال، جزایر ما را به استعمار خود درآورده بود؛ اما مردم استان هرمزگان، در نهایت استعمارگران را بیرون راندند و با هویت ملی، جزیره هرمز را آزاد کردند. مردم در ۹ دی ماه نیز با اتکا به هویت ایمانی و ملی خویش، حماسه آفریدند.
وی «نعمت هویت انقلابی» ملت ایران را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: هویت انقلابی، محرک حماسه ۹ دی بود. اگر امروز هم توانستهایم بر قلههای افتخار بایستیم، به دلیل وجود نعمت هویت ملی، ایمانی و انقلابی در ملت ایران است؛ لذا همه ما باید شکرگزار این نعمتها باشیم.
امیر ایرانی وحدت را از ارکان موفقیت کشور دانست و افزود: در هیچیک از کشورهای جهان، ادیان و مذاهب نتوانستهاند در حد اعلای آرامش زیست داشته باشند؛ اما در ایران اسلامی، اوضاع متفاوت است و ما شاهد رنگینکمانی از وحدت اقوام و ادیان هستیم؛ به طوری که در هیچیک از کشورهای جهان، چنین امری دیده نمیشود.
وی در ادامه به وجود نعمت ولایت در ایران اسلامی اشاره و تأکید کرد: من معمولاً در مناسبتهای مختلف، برای فرماندهان دیگر کشورها، پیام تبریک ارسال میکنم، یکی از مقامات عالی این کشورها، در پاسخ به پیام من، بعد از جنگ ۱۲ روزه، ارادت خود را به مقام معظم رهبری ابراز کرد. این مهم، نشانگر آن است که دیگر کشورها نیز به اهمیت وجود نعمت ولایت در ایران اسلامی، پی بردهاند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: دشمن امروز میخواهد نعمتهای موجود را از دست ملت ایران بگیرد که البته در جنگ ۱۲ روزه پاسخ خود را گرفت و همانطور که فرمانده معظم کل قوا فرمودند، دشمن غلط زیادی کرده است.
دریادار ایرانی با بیان اینکه دشمن بیش از موشک از قدرت ایمان ملت ایران میهراسد، خاطرنشان کرد: امروز نیروهای مسلح به پشتوانه ملت ایران در صحنه حاضرند و اقتدار ما برگرفته از پشتوانه مردمی است