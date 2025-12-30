پخش زنده
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اعتراض خیابانی کسبه قانونی نیست و باید از مسیر قانونی پیگیری شود، همچنین دشمنان به صورت هدفمند در تلاش هستند جامعه را ملتهب کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در جمع خبرنگاران با اشاره به اعتراضات اخیر کسبه گفت: اعتراض قانونی زمانی مطرح است که مجوزهای قانونی افراد قبلاً دریافت شده باشد و بنابراین اعتراضات خیابانی نمیتواند جنبه قانونی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: توصیه ما به همه مردم و شهروندان این است که با توجه به تلاش دولت و بخشهای مختلف برای حل نابسامانیهای اقتصادی، از مسیر قانونی مشکلات و پیشنهادات خود را پیگیری کنند.
جهانگیر گفت: هماکنون در شرایط سخت تحریمی قرار داریم و دشمنان به صورت هدفمند در تلاش هستند جامعه را ملتهب کنند و رنج مردم را افزایش دهند. به جای پرداختن به اعتراضاتی که ممکن است مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد، کسبه و شهروندان میتوانند با ارائه پیشنهادات روشن و قانونی، به حل بحرانها و تلاطمهای اقتصادی کمک کنند.
وی افزود: دستگاه قضائی نیز تلاش میکند شرایط بازار را به سمت ثبات و امنیت اقتصادی هدایت کند تا منافع مردم تأمین شود.