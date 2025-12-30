پخش زنده
فرمانده انتظامی رشت از جمع آوری ۳۵۱ معتاد متجاهر از سطح شهرستان رشت در آذرماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب با اشاره به اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر به منظور پاکسازی مناطق آلوده و جرمخیز گفت: در آذر ماه امسال ۳۵۱ معتاد متجاهر زباله گرد، کارتن خواب و یا معتادان متجاهری که قصد ارتکاب به سرقتهای خرد را داشتند، از سطح معابر، پارکها و تفرجگاههای شهرستان رشت جمع آوری و برای درمان به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد معتبر تحویل داده شدند.
سرهنگ عیسی روشن قلب از مردم خواست، برای مقابله با سوداگران مرگ و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی با پلیس همکاری کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به سرعت به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.