پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بیش از ۵۵۸ هزار موتور سیکلت بعلت عدم استفاده از کلاه ایمنی، بیش از ۵۳ هزار خودرو بدلیل استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و بیش از۵۵۰ هزار خودرو به دلیل نبستن کمربند ایمنی در سه ماهه پاییز در پایتخت اعمال قانون شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار موسویپور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در سه ماهه پاییز، پلیس راهور تهران بزرگ با تمرکز بر سه حوزه مهم ایمنی ترافیک، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران و بستن کمربند ایمنی، اقدامات گستردهای را در سطح شهر اجرا کرده است.
وی درباره تخلف استفاده از تلفن همراه، به ویژه در سرعتهای بالای ۶۰ کیلومتر در ساعت، افزود: در این مدت، بیش از ۵۳ هزار راننده به دلیل استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی اعمال قانون شدهاند؛ تخلفی که یکی از عوامل اصلی حواسپرتی و بروز تصادفات است.
سردار موسویپور با اشاره به وضعیت موتورسواران گفت: استفاده نکردن از کلاه ایمنی همچنان یکی از چالشهای جدی ایمنی در پایتخت است. تنها در پاییز امسال، بیش از ۵۵۸ هزار مورد تخلف در این حوزه ثبت شده است.
وی ادامه داد: کمربند ایمنی، سادهترین و در عین حال مؤثرترین ابزار حفظ جان است. با این حال، در همین بازه زمانی بیش از ۵۵۰ هزار راننده و سرنشین به دلیل عدم استفاده از کمربند ایمنی اعمال قانون شدهاند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر نقش فرهنگسازی در کاهش حوادث گفت: ایمنی، مسئولیت فردی و اجتماعی است. هر تخلف رانندگی، فارغ از آمار و ارقام، میتواند جان یک انسان را به خطر بیندازد. پلیس راهور با تخلفات برخورد میکند، اما آنچه میتواند آمار حوادث را کاهش دهد، مسئولیتپذیری و رعایت قوانین از سوی رانندگان است.