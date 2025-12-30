نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گفت: بندر بوشهر می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد ملی داشته باشد، اما لازمه تحقق این هدف، اتصال هرچه سریع‌تر این بندر به شبکه ریلی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی عبدالعلی‌زاده در بازدید از بندر بوشهر این بندر را یکی از بنادر قدیمی، مهم و اثرگذار کشور دانست و بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های آن برای تقویت اقتصاد ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی بندر بوشهر اظهار داشت: بندر بوشهر به‌واسطه موقعیت طبیعی مناسب، با هزینه‌ای نسبتا کم، اما کارایی بالا شکل گرفته و اداره می‌شود و در سال‌های گذشته نیز با اجرای طرح‌هایی همچون لایروبی کانال بندر و ایجاد جزیره نگین، فرصت‌های مناسبی برای توسعه آن فراهم شده است.

عبدالعلی زاده با تاکید بر اتصال این بندر به خط ریلی کشور افزود: این موضوعی است که در بحث کریدور‌های حمل‌ونقل اهمیت راهبردی خود را نشان داده و می‌تواند بهره‌برداری از ظرفیت‌های بندر بوشهر را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

وی با تأکید بر نقش نوآوری در توسعه بنادر گفت: یکی از نکاتی که در این بازدید مورد توجه قرار گرفت، ضرورت تقویت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در بنادر است. این مجموعه‌ها می‌توانند با ارائه ایده‌های نو، به بهبود و ارتقای فعالیت‌های موجود و همچنین نوآوری در خدمات و بهره‌برداری از بنادر کمک کنند؛ موضوعی که سازمان بنادر نیز باید آن را جدی‌تر دنبال کند.

عبدالعلی زاده با مقایسه مساحت بندر بوشهر با بنادر بزرگ کشور توضیح داد: مساحت بندر بوشهر پیش از توسعه‌ها حدود ۵۰ تا ۶۰ هکتار بود، در حالی که بنادری مانند شهید رجایی هزاران هکتار وسعت دارند؛ با این حال، در همین بندر نیز می‌توان با تکیه بر استارت‌آپ‌ها و نوآوری، ارزش افزوده‌ای حتی بیشتر از برخی بنادر بزرگ ایجاد کرد.