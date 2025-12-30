پخش زنده
مراسم جشن ولادت باسعادت امام جواد علیه السلام در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس اعلام روابط عمومی حرم مطهر مطهر شاهچراغ (ع)، مراسم جشن ولادت باسعادت امام جواد علیه السلام، سهشنبه و چهارشنبه، ۹ و ۱۰ دیماه، همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم علیه السلام برگزار میشود.
این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمّدصادق غلامی و مدیحهسرایی کربلایی میثم مفتاحی و کربلایی محمّدرضا فرخی همراه است.