به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی دهقانی، رئیس کل دادگستری استان خوزستان، سه شنبه ۹ دی، در گفتگویی رسانه‌ای گفت: در ۹ ماهه نخست سال جاری، با تلاش مجموعه قضائی استان و همکاری خیران و نهاد‌های حمایتی، ۳۵۴ زندانی جرایم غیرعمد از زندان‌های استان خوزستان آزاد شدند.

وی، مجموع بدهی این افراد را بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این مهم با گذشت شکات به میزان ۹۲ میلیارد تومان، مشارکت خانواده‌های مددجویان به مبلغ هفت میلیارد تومان، پذیرش اعسار، تسهیلات بانکی به مبلغ هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و همچنین کمک مستقیم ستاد دیه استان به میزان ۲۳ میلیارد تومان محقق شده است.

دهقانی با قدردانی از شکات، قضات، مدیران زندان‌ها و مدیرعامل ستاد دیه خوزستان،گفت: نقش ارزشمند خیران و نیکوکاران استان در حمایت از خانواده‌های گرفتار و کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، جلوه‌ای روشن از ایمان، نوع‌دوستی و فرهنگ اصیل مردم خوزستان است.

رئیس کل دادگستری خوزستان در ادامه با اشاره به فرارسیدن ایام پرفضیلت و اعیاد مبارک ماه رجب افزود: این ایام، فرصت مناسبی برای انجام اعمال خیر و گره‌گشایی از مشکلات مردم است و از همه نیکوکاران و مردم استان دعوت می‌کنیم تا با هر میزان از کمک مالی، در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مشارکت کنند.

وی گفت: این کمک‌ها می‌تواند امید و آرامش را به خانواده‌هایی بازگرداند که چشم‌انتظار آزادی سرپرست خود هستند و گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت، بخشش و همبستگی اجتماعی در جامعه باشد.