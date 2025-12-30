شبکه رادیویی فرهنگ با سه برنامه «کتاب فرهنگ»، «نمایش فرهنگ» و «سرزمین من» نگاهی متنوع به ادبیات کلاسیک، نمایش فاخر رادیویی و تحلیل رویداد‌های مهم معاصر دارد و این برنامه‌ها در روز‌های پیش‌رو روی آنتن می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «کتاب فرهنگ» سه‌شنبه نهم دی‌ماه با محور «سه‌شنبه‌های طنز» از گروه تاریخ اندیشه رادیو فرهنگ پخش می‌شود و این‌بار با نگاهی متفاوت، به لطافت‌ها و شیرینی‌های طنز در بوستان سعدی، باب نهم می‌پردازد؛ بابی که سرشار از حکمت، نکته‌سنجی و نگاهی ژرف به اخلاق و زندگی انسانی است.

در این برنامه، مهدی فرج‌اللهی به‌عنوان کارشناس، به تحلیل جنبه‌های طنز پنهان و ظرافت‌های بیانی سعدی می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه طنز فاخر و حکیمانه می‌تواند در کنار آموزش، اندیشه و تأمل، لبخند را نیز به مخاطب هدیه دهد.

اجرای «کتاب فرهنگ» را فاطمه حقیقت‌ناصری بر عهده دارد، مژگان پارسا حسینی مسئول هماهنگی برنامه است و نویسندگی و تهیه‌کنندگی آن را فاطمه ترسا انجام می‌دهد.

از بخش‌های شاخص این برنامه می‌توان به گفت‌وگوی ویژه با استاد اکبر کتابدار درباره جایگاه طنز در ادبیات کلاسیک فارسی و نسبت آن با آموزش و تربیت اشاره کرد.

بخش خبری «جَر آید» نیز تازه‌ترین رویداد‌های حوزه طنز از جمله معرفی کارگاه‌های طنز دفتر طنز حوزه هنری و کارگاه‌های کوتاه‌نویسی و کاریکلماتور تهران را مرور می‌کند.

پخش گزیده آثار برگزیده کارگاه‌های ادبی، بخش «حکمت‌ها و حکایت‌ها» با حکایت‌خوانی‌هایی در فضای کلاس درس، و بخش «میکروفون داغ» از دیگر بخش‌های شنیدنی برنامه است که در آن کتاب «لسان‌الغیب» اثر استاد مجید رحمانی صانع معرفی و بررسی می‌شود.

در بخش تعاملی نیز از شنوندگان دعوت شده است مصرع آغازین فردوسی «باران و از برف و از آفتاب» را با نگاهی طنزآمیز ادامه دهند و برداشت‌های خلاقانه خود را با برنامه به اشتراک بگذارند.

«کتاب فرهنگ» از ساعت ۲۰ تا ۲۱ با هدف ترویج مطالعه، تقویت ذوق ادبی و پیوند ادبیات کلاسیک با مخاطب امروز پخش می‌شود.

برنامه «نمایش فرهنگ»

برنامه «نمایش فرهنگ» از نهم تا دوازدهم دی‌ماه هر شب ساعت ۲۳ با پخش مجموعه نمایشی «خرمن صلح» روی آنتن رادیو فرهنگ می‌رود.

این مجموعه نمایشی با محوریت پهلوانان، مرام پهلوانی، جوانمردی و اخلاق ایرانی ـ اسلامی، مفاهیمی، چون گذشت، انصاف، وفای به عهد، دفاع از حق و صلح‌طلبی را در قالب داستانی نمایشی و شنیداری برای مخاطبان روایت می‌کند.

«خرمن صلح» با الهام از سنت‌های کهن پهلوانی و فرهنگ زورخانه‌ای، نگاهی انسانی و اخلاق‌محور به نقش پهلوان در جامعه دارد و در هر قسمت، یکی از وجوه اندیشه و سلوک پهلوانی را با فضاسازی صوتی و شخصیت‌پردازی دراماتیک بازگو می‌کند.

برنامه «سرزمین من»

مجله رادیویی «سرزمین من» از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، سه‌شنبه نهم دی‌ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با محوریت روز بصیرت و حماسه ۹ دی روی آنتن می‌رود.

این برنامه با نگاهی تحلیلی، مستند و چندوجهی، به بررسی ابعاد فتنه ۸۸، نقش دشمنان، چگونگی شکل‌گیری تردید در جامعه و جایگاه حماسه ۹ دی در عبور از بحران‌های سیاسی و اجتماعی می‌پردازد.

در این برنامه، جمعی از اساتید حوزه، دانشگاه و کارشناسان مسائل سیاسی و بین‌الملل حضور دارند. حجت‌الاسلام مشکی‌باف، مدرس دانشگاه، در بخش دیگری از برنامه به چرایی دشواری تشخیص حق و باطل در زمان فتنه پرداخته و با استناد به بیانات و سیره امیرالمؤمنین علی (ع)، راه‌های عبور از فتنه و نسبت حماسه ۹ دی با این آموزه‌ها را تبیین می‌کند.

همچنین دکتر محمدتقی ربانی، استاد حوزه و دانشگاه، به این پرسش پاسخ می‌دهد که فتنه ۸۸ چگونه از مرحله اعتراض انتخاباتی عبور کرد و به تقابل با اصل سازوکار دموکراتیک نظام رسید و در کجا مرز میان «اعتراض قانونی» و «براندازی نرم» شکسته شد.

پخش بیانات رهبر معظم انقلاب، بخش پرسش و پاسخ با مخاطبان و ارتباط تلفنی با شنوندگان از دیگر بخش‌های این برنامه است.

نویسندگی و تهیه‌کنندگی «سرزمین من» را آزاده شاهرخ‌مهر بر عهده دارد و احسان همتی اجرای آن را انجام می‌دهد.