به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در بخشی از این پیام آمده است: نهم دی‌ماه در تاریخ معاصر ایران، نه صرفاً یک واقعه سیاسی مقطعی، بلکه تجلی کنش عقلانی جامعه‌ای است که در شرایط غبارآلود، توان تشخیص درست و انتخاب آگاهانه را به نمایش گذاشت. این روز، نقطه تلاقی خرد جمعی، مسئولیت‌پذیری مدنی و پیوند عمیق مردم با ارزش‌های هویتی، دینی و انقلابی است؛ پیوندی که مشروعیت اجتماعی و پایداری نظام را در بزنگاه‌های حساس تضمین می‌کند.

این حماسه ماندگار نشان داد که سرمایه راهبردی کشور، پیش از هر چیز، در «بصیرت جمعی» نهفته است؛ بصیرتی که حاصل فهم عمیق شرایط، تحلیل عقلانی تحولات و تمایز هوشمندانه میان نقد سازنده و کنش‌هایی است که انسجام اجتماعی و منافع ملی را هدف می‌گیرد. در آن مقطع تاریخی، مردم ایران با اتکا به همین آگاهی، فراتر از دسته‌بندی‌های ظاهری و هیجانات زودگذر، از اصول بنیادینی صیانت کردند که ضامن وحدت ملی و ثبات ساختاری کشور است.

در بخش دیگر این پیام آمده است: استان همدان، با پیشینه‌ای ریشه‌دار در خردورزی، دیانت و مشارکت اجتماعی، همواره بخشی فعال از این سرمایه ملی بوده است. تداوم مسیر پیشرفت، عدالت و توسعه پایدار در این استان نیز در گرو تقویت همین روحیه آگاهی، گفت‌وگوی مسئولانه و مشارکت هوشمندانه در سطوح مختلف حکمرانی و جامعه است.

ضمن گرامیداشت این روز ماندگارِ بصیرت و میثاق امت با ولایت، از درگاه خداوند متعال توفیق همگان را در مسیر خدمت صادقانه، تقویت همبستگی اجتماعی و اعتلای ایران اسلامی مسئلت می‌نماییم و عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران، به‌ویژه مردم فرهیخته و بصیر استان همدان را آرزو داریم.