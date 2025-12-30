بامداد امروز یک دستگاه خودروی پیکان وانت به دلایل نامعلوم از مسیر خود منحرف و با تیر چراغ برق برخورد کرد و در این حادثه دو سرنشین خودرو در بدنه فلزی آن محبوس شدند که با تلاش آتش‌نشانان از میان آهن‌پاره‌ها نجات یافتند و برای درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بامداد امروز یک دستگاه خودروی پیکان وانت به دلایل نامعلومی از مسیر خود منحرف شده و با تیر چراغ برق برخورد کرد. در پی این حادثه، دو سرنشین خودرو به طور کامل در بدنه فلزی آن محبوس شدند.



بلافاصله تیم نجات ایستگاه شماره ۲ سازمان آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شد. آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات هیدرولیکی، عملیات رهاسازی را آغاز کردند و موفق شدند هر دو سرنشین محبوس‌شده را از میان آهن‌پاره‌های خودرو خارج کنند.



مصدومان پس از رهاسازی، تحویل عوامل اورژانس شدند و برای درمان به مراکز درمانی انتقال یافتند و علت دقیق وقوع این سانحه بدست کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.