روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش از برگزاری جشن میلاد حضرت علی (ع)، یازدهم دی در کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مراسم جشن میلاد حضرت علی (ع) پنجشنبه ۱۱ دی از ساعت ۱۹ در مجموعه فرهنگی تفریحی آوای خلیج فارس برگزار میشود.
حسین رفیعی و شهرام شکیبا از هنرمندان کشور در این مراسم حضور دارند.
محمدحسین حدادیان در جشن میلاد حضرت علی (ع) مولودی خوانی میکند و گروه همخوانی نورالساجدین نیز به اجرای برنامه میپردازد.
محمد معتمدی نیز در این ویژه برنامه آثار خود را اجرا میکند.
ستاد برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت علی (ع) اعلام کرد: در مراسم جشن ۱۲ هدیه ۵ میلیون تومانی به شرکت کنندگانی که اسامی آنها مزین به القاب حضرت علی (ع) باشد اهدا میشود و سه هدیه ۱۵ میلیون تومانی نیز ویژه خانوادههای شرکت کننده در مراسم جشن میلاد حضرت علی (ع) است.