به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مراسم جشن میلاد حضرت علی (ع) پنجشنبه ۱۱ دی از ساعت ۱۹ در مجموعه فرهنگی تفریحی آوای خلیج فارس برگزار می‌شود.

حسین رفیعی و شهرام شکیبا از هنرمندان کشور در این مراسم حضور دارند.

محمدحسین حدادیان در جشن میلاد حضرت علی (ع) مولودی خوانی می‌کند و گروه همخوانی نورالساجدین نیز به اجرای برنامه می‌پردازد.

محمد معتمدی نیز در این ویژه برنامه آثار خود را اجرا می‌کند.

ستاد برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت علی (ع) اعلام کرد: در مراسم جشن ۱۲ هدیه ۵ میلیون تومانی به شرکت کنندگانی که اسامی آنها مزین به القاب حضرت علی (ع) باشد اهدا می‌شود و سه هدیه ۱۵ میلیون تومانی نیز ویژه خانواده‌های شرکت کننده در مراسم جشن میلاد حضرت علی (ع) است.