سی واحد پرواربندی راکد با تسهیلات حمایتی در استان مرکزی فعال شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از فعالسازی ۳۰ واحد راکد پرواربندی با بهرهمندی از تسهیلات حمایتی خبر داد و گفت: این اقدام در راستای طرح تعادلبخشی، افزایش تولید گوشت قرمز و حمایت از دامداران استان انجام شده است.
غلامرضا جعفری افزود: در قالب طرح تعادلبخشی و فعالسازی واحدهای پرواربندی، مبلغ ۲ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال تسهیلات برای استان مرکزی پیشبینی شده که تاکنون بیش از نیمی از این اعتبار تخصیص یافته است.
جعفری افزود: بخشی از این تسهیلات به واحدهای فعال اختصاص یافته تا امکان تأمین و خرید علوفه مورد نیاز خود را داشته باشند؛ در همین راستا تاکنون ۱۷۰ واحد صنعتی و روستایی فعال از تسهیلات خرید علوفه بهرهمند شدهاند و ۱۱۰ پرونده دیگر نیز در دست بررسی قرار دارد.
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: فعالسازی واحدهای راکد و پشتیبانی از واحدهای فعال، علاوه بر افزایش تولید گوشت قرمز، موجب ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی، کاهش وابستگی به واردات و تقویت امنیت غذایی کشور میشود. واحدهای پرواربندی بهعنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره تولید دام، نقش مهمی در مدیریت بهینه نهادههای دامی و پایداری اقتصاد دامداران دارند و تداوم این حمایتها میتواند تأثیر قابلتوجهی در توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی داشته باشد.