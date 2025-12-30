پخش زنده
مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور با تأکید بر ضرورت مکتبسازی در عرصه هنر گفت: حوزه و دانشگاه باید در کنار یکدیگر مکتبآفرین باشند؛ مکتبهایی که در معماری، شهرسازی و سایر هنرها بر پایه اندیشه اسلامی شکل گرفته و در سطح جهانی معرفی شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله علیرضا اعرافی در مراسم تجلیل از آثار برگزیده هنرهای آسمانی، با اشاره به جایگاه هنر در منظومه فکری اسلام گفت: اساس سعادت انسان در عقل و وحی نهفته است، اما اگر هنر در پرتو عقل و وحی قرار گیرد، مسیر تحقق و پیادهسازی وحی در جامعه هموارتر میشود.
وی افزود: ما معتقدیم هنر باید در خدمت عقل، وحی، خدا و انسان قرار گیرد؛ هنری که میتواند راه سعادت بشر را بگشاید و نقشآفرینی مؤثری در تمدنسازی داشته باشد.