پخش زنده
امروز: -
نهم دی، یادآور حماسهای عظیم و تجلیگاه بصیرتی است که امت مسلمان ایران در آزمونی سخت، بار دیگر وفاداری شکوهمند خود را به آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی و حریم رهبری به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ نهم دی، یادآور حماسهای عظیم و تجلیگاه بصیرتی است که امت مسلمان ایران در آزمونی سخت، بار دیگر وفاداری شکوهمند خود را به آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی و حریم رهبری به نمایش گذاشت. این روز نماد درک عمیق ملت از توطئههای دشمنان و ایستادگی آگاهانه در برابر هرگونه انحراف است.
سازمان بسیج جامعه پزشکی، به عنوان بخشی از بدنه متعهد و انقلابی نظام سلامت کشور، ضمن پاسداشت این روز تاریخی، بر چند اصل کلیدی تأکید میکند:
بصیرت، رمز ماندگاری و عزت
بصیرت، چراغی است که توطئههای رنگارنگ دشمن در عرصههای جنگ نرم، فرهنگی و اجتماعی را خنثی میسازد. ما پزشکان و فعالان حوزه سلامت، با تکیه بر این بینش، خود را در خط مقدم دفاع از ارزشهای انقلاب و سلامت معنوی جامعه میدانیم و هرگونه تلاش برای ایجاد تفرقه یا تخریب دستاوردهای نظام را خنثی خواهیم کرد.
تأکید بر رسیدگی به معیشت مردم؛ اولویتی انقلابی و اسلامی
سازمان بسیج جامعه پزشکی باورمند است که تحقق «عدالت» و «رفاه» از آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی است. توجه جدی و عملی به بهبود وضعیت معیشتی مردم، به ویژه قشرهای مستضعف و زحمتکش، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه تکلیفی شرعی و انقلابی است. دولت، مجلس و تمام نهادهای مسئول باید با تمام توان برای رفع موانع تولید، کنترل تورم، ایجاد اشتغال و تأمین کالاهای اساسی بسیج شوند. جامعه پزشکی نیز در حد وسع خود، در زمینه ارائه خدمات سلامت قابل دسترس و عادلانه، وظیفه خود میداند.
هشدار نسبت به سوءاستفاده دشمن از مشکلات اقتصادی
دشمنان این مرز و بوم، که در میدانهای سخت نظامی و توطئههای آشکار سیاسی ناکام ماندهاند، امروز تلاش میکنند تا با بزرگنمایی و تحریف مشکلات اقتصادی موجود، زمینهی ناامیدی و اختلاف در میان مردم را فراهم کنند. ملت هوشیار ایران باید مراقب باشد که این فشارهای معیشتی، هرگز به ابزاری در دست دشمن برای تضعیف اتحاد ملی و ایجاد یأس نسبت به آینده تبدیل نشود. تاریخ ثابت کرده است که مردم ایران در سختترین شرایط، با اتکال به خدا و اعتماد به رهبری و با غیرت خود، از چالشها عبور کردهاند.
وظیفهی همگانی در قبال اقتصاد مقاومتی
ما پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، پرستاران و فعالان حوزه سلامت، علاوه بر ایفای نقش تخصصی خود در حفظ سلامت جسمی جامعه، بر خود فرض میدانیم که با مصرف کالای داخلی، پرهیز از اسراف، مشارکت در تولید علم و فناوری و حمایت از تولیدکننده داخلی، در تحقق اقتصاد مقاومتی پیش قدم باشیم.
ما اعضای بسیج جامعه پزشکی، در آستانهی سالروز این حماسهی بصیرتآفرین، بار دیگر با رهبر معظم انقلاب بیعت میکنیم و اعلام میداریم که در کنار تمام دلسوزان نظام، برای حل مشکلات کشور، به ویژه در حوزه معیشت و سلامت مردم، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. امید داریم با تدبیر مسئولین و همت والای ملت، فصل جدیدی از پیشرفت و عدالت در کشور گشوده شود.