به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بودجه پیشنهادی دولت با موافقت خود دولت اصلاح می‌شود. این، نتیجه نامه‌ای است که امروز رئیس جمهور به مجلس فرستاد؛ آقای پزشکیان در نامه خود به آقای قالیباف، با اصلاحات پنج‌گانه معیشتی و اقتصادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به این نامه و ضرورت توجه به مشکلات معیشتی و مطالبات صنفی، لایحه بودجه را برای بررسی دوباره به گروه تلفیق مجلس بازگرداند.

آقای قالیباف، همچنین با گرامیداشت یوم‌الله نهم دی، بر ضرورت حفظ اتحاد و یکپارچگی ملت، تأکید کرد و گفت: برای اصلاح امور و رفع مشکلات مردم، نباید لحظه‌ای تردید کرد.