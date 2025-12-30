استاندار کرمان در دیدار با مدیران ستاد اجرایی فرمان امام بر ضرورت توجه ویژه به محلات محروم و اجرای طرح توسعه و تحول اجتماع‌محور در استان تأکید کرد.

ضرورت توجه ویژه به محلات محروم و اجرای طرح توسعه و تحول اجتماع‌محور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دکتر محمدعلی طالبی، صبح امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه در دیدار با مدیر قرارگاه تحول و توانمندسازی محلات ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: کرمان به دلیل حجم مسائل و مشکلات موجود، نیازمند دیده شدن ویژه و پررنگ‌تر شدن ماموریت ستاد اجرایی است.

وی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام در کرمان می‌تواند محور بعضی از فعالیت‌ها در مدیریت مسائل محله باشد.

استاندار کرمان گفت: در جنوب استان کرمان مناطق محروم و نیازمند کار زیادی وجود دارد، ضمن آنکه در برخی شاخص‌ها از جمله دسترسی به فضای آموزشی، شهر کرمان با کمبود‌های قابل توجه‌ای مواجه و حجم عقب‌ماندگی در حوزه مدرسه زیاد است.