به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: مأموران انتظامی در پی دریافت اخباری مبنی بر دپو و جابجایی مشکوک کالای اساسی در یک منزل مسکونی واقع در شهر بیرجند، بلافاصله برای بررسی بیشتر به محل اعزام شدند.

سرهنگ شکوهی راد افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و تحقیقات میدانی محل نگهداری و احتکار کالای اساسی را شناسایی کردند که پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از منزل مسکونی، مقدار ۱۰ تن قند احتکار شده به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف شد.

به گفته وی در این رابطه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

شهروندان در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.