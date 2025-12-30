به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ جوشن سهرابی بیان کرد: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با خودرو‌های تندور (شوتی)، ماموران پلیس شهرستان گناوه با انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی در یک عملیات منسجم موفق به شناسایی یک دستگاه خودرو حامل بار قاچاق شدند.

وی افزود: با اقدام سریع ماموران انتظامی، خودرو قبل از محور خروجی از شهرستان توقیف و در بازرسی صورت گرفته از این خودرو انواع لوازم آرایشی و بهداشتی فاقد مدارک و اسناد گمرکی به ارزش ۳ میلیارد ریال کشف و یک نفر متهم در این رابطه به مرجع قضایی معرفی شد.