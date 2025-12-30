پخش زنده
نمایشگاه کتابهای دست ساز لمسی و حسی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در مرکز فراگیر کانون پرورش فکری همدان از امروز به مدت ۱۰ روز برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان گفت: این کتابها ۹۰ اثر برگزیده جشنواره رویش هستند که به همت مربیان و اعضای کانونهای سراسر کشور ویژه کودکان و نوجوانان توانیاب ساخته شدهاند و به صورت نمایشگاهی با نام سفر کتاب به همهی استانها میروند.
میلاد مرادی افزود: همدان نهمین استانی است که این نمایشگاه را برگزار میکند و کتابها برای نخستین بار در همدان دیده میشوند، پیش از همدان در کردستان بوده و پس از این به هرمزگان میرود.
طیبه محمدی، رئیس اداره آموزش استثنایی کشور گفت این سبک کتاب کمک خوبی در آموزش و پرورش و خلاقیت دانش آموزان توانیاب است و امیدواریم مربیان و معلمان آموزش استثنایی در بازدید و ایده گرفتن از نمایشگاه کیفیت آموزش در کلاسهای خود را ارتقا دهند.