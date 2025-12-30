شوراهای اسلامی نقش مؤثری در توسعه شهرها دارند
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با تأکید بر جایگاه شوراها در اصل هفتم قانون اساسی گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت مستقل فعالیت میکنند و نقش مؤثری در توسعه شهرها و شهرستانها دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
سیف، با حضور در برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز گفت: بر اساس آمارهای موجود، تنها یک درصد از اعضای شوراها دارای تخلف بودهاند که این موضوع نشاندهنده سلامت و کارآمدی این نهاد مردمی است و اکثریت قاطع آنان در چارچوب قانون و با مسئولیتپذیری فعالیت میکنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی گفت: بحث شوراها در اصل هفتم قانون اساسی بهصراحت مشخص شده و شوراها نهادی مستقل هستند که اختیارات قانونی مشخص و اثرگذاری مطلوبی در حوزههای شهری و روستایی دارند.
سیف در برنامه نگاه مردم سیمای البرز با اشاره به فرآیند قانونی مصوبات شوراها خاطرنشان کرد: هر مصوبه شورا پس از تصویب به فرمانداری ارسال میشود و در صورت مخالفت هیئت تطبیق با استناد به قوانین، شورا میتواند بر مصوبه خود اصرار کند؛ این اختیار به طور صریح در قانون پیشبینی شده و نشاندهنده گستردگی اختیارات شوراهاست.
وی با تأکید بر توانمندسازی اعضای شوراها به مجری سیمای البرز گفت: افرادی که وارد این عرصه میشوند، باید از طریق کارگاههای آموزشی و اجرایی، تجربه و مهارت لازم را کسب کنند تا بتوانند وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.
اهمیت شوراها در تحقق اراده مردم
جلالی، نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش راهبردی شوراها در اداره امور محلی، تأکید کرد که دولت باید جایگاه شوراها را بهعنوان نهادی در عرض خود بپذیرد؛ نهادی که با مشارکت مردم میتواند سرنوشت بخش مهمی از خدمات رفاهی، عمرانی و مدیریت شهری را رقم بزند.شوراها بازوی قدرتمند دولت در حاکمیت برای مردم هستند و میتوانند نقش مؤثری در انتقال مطالبات مردمی ایفا کنند.
وی به مجری نگاه مردم عنوان کرد: نقش شوراها فراتر از مسائل قومی و محلی است و سرنوشت بخش مهمی از خدمات رفاهی، عمرانی و توسعه شهری و روستایی به تصمیمات این نهاد مردمی گره خورده است. در شوراها، هم نقش مردم پررنگ میشود و هم نقش ناظران، و این ترکیب میتواند به ارتقای پاسخگویی منجر شود.
نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی، یکی از نواقص جدی در حوزه شوراها را کمبود آگاهی عمومی در شأن قانونگذاری و مدیریت محلی دانست و گفت: برای اعضای شوراها باید ساختار آموزشی منسجم و مستمر پیشبینی شود و همچنین ملاکها و شاخصهای انتخاب نمایندگان اصلح، بهصورت شفاف برای مردم تبیین شود.
وی به مجری نگاه مردم گفت: حضور در انتخابات و انتخاب افراد شایسته، ضامن حفظ و اصلاح ساختارهاست. با انتخاب درست، برای منافع شهر، مردم و آینده فرزندانمان تصمیم آگاهانه بگیریم.