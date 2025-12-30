نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس و مدیر تولید انتشارات خط مقدم از مستندات کمتر منتشر شده درباره زندگینامه سردار شهید سلیمانی در کتاب قاسم به روایت مرتضی سرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی آقامیرزایی امروز (سه شنبه) با حضور در برنامه سلام خبرنگار گفت: کتاب «قاسم به روایت مرتضی سرهنگی» یک روایت دست اول و مستند و دقیق از کودکی و نوجوانی حاج قاسم در زادگاهش در روستای قناد ملک در کرمان تا لحظه شهادتش در فرودگاه بغداد است.

آقا میرزایی با بیان اینکه مستند‌ترین وخواندنی‌ترین کتاب درباره سردار سلیمانی «قاسم به روایت مرتضی سرهنگی» است، افزود: این کتاب محصول ۵ سال کار است ما به جز صبح روز عاشورا دیگر تعطیلی نداشتیم حتی تمام تعطیلی‌ها نشستیم در اتاق در دفتر نشرخط مقدم و روی این کتاب کار کردیم.

نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس با بیان اینکه این کتاب به خواندنش می‌ارزد، گفت: روزی که حاج قاسم در بامداد ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ شهید شد من در پارک طالقانی تهران بودم. با دوستان به تنها چیزی که فکر کردیم نوشتن کتابی درباره قاسم سلیمانی به قلم کسی که سردار فرهنگی و سردار ادبیات دفاع مقدس باشد، بود.

او گفت: نوشتن کتاب درباره سردار دل‌ها نیاز به تحقیق و پژوهش گسترده‌ای داشت و کسی را می‌خواست که با اخلاق و رفتار و منش سردار سیایمانی آشنا باشد.

آقامیرزایی افزود: مرتضی سرهنگی با سردار شهید قاسم سلیمانی کار کرده بود. چند سالی با سردار شهید دوستی نزدیک داشت وعلاوه بر این نویسنده بزرگ ادبیات دفاع مقدس است.

محمدعلی آقامیرزایی گفت: کار کردن با آقای سرهنگی تجربه موفقی بود یک کار روایی که از ابزار مستند با عناصر روایی استفاده کردیم یعنی هم خوش خوان باشد و هم کاملا مستند.

نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس با بیان اینکه با خانم عزیزی یک گروه سه نفره تشکیل دادیم، گفت: من وخانم عزیزی و استاد مرتضی سرهنگی یک گروه سه نفره تشکیل دادیم و ۵ سال کار تحقیق و جمع آوری مستندات طول کشید. از سفر به قنات ملک گرفته تا گفت‌و‌گو با دوستان، آشنایان و وابستگان. هر نوع منبعی را دیدیم وشنیدیم.

آقامیرزایی افزود: در کتاب قاسم به روایت مرتضی سرهنگی از تولد سردار شهید حاج قاسم هم می‌گوییم منتهی از نوجوانی حاج آقای در روستای باغ ملک شروع می‌شود.

اوبا بیان اینکه راوی کتاب خود حاج قاسم است، گفت: کتاب "از چیزی نمی‌ترسیدم"، سخنرانی‌ها و فیلم و مصاحبه‌ها از منابع تحقیقی کتاب قاسم است ما همه را دیدیم هر جا راوی دست اول نبود پانوشت زدیم.

او با اشاره به آخرین فصل کتاب در فصل بیست وهشتم، گفت: در قسمت آخر نامه عاشقانه‌ای از سردار شهید قاسم سلیمانی گذاشته شده و آرزوی شهادت را بیان می‌کند. مثل اینکه نوشته بود برای این روزها، فصل آخر که آنجا می‌گوید "مرگ زیبای من"، خیلی قشنگ، انگار شهادتش را توضیح می‌دهد.

محمدعلی آقامیرزایی گفت: کتاب قاسم به روایت مرتضی سرهنگی با این نامه تمام می‌شود، کتاب قاسم یکی از کامل‌ترین و خوش خوان‌ترین کار‌ها با نظارت مستقیم آقای سرهنگی نوشته شده است.

مدیر تولید انتشارات خط مقدم با بیان اینکه نقاط اوج روایت این کتاب لحظاتی است که حاج قاسم با فرماندهان خود درباره شهادت دارد، افزود: یک جایی در کربلای ۵ حاجی یونس یکی از فرماندهان حاج قاسم می‌آید سرشان را می‌گذارد روی پای حاجی و از شهادتش می‌گوید و سپس می‌رود و شهید می‌شود. این صحنه خیلی دراماتیک است. ما آنرا از فیلم خود حاج قاسم پیاده کردیم. صحنه شهادت هم از زبان خود شهید سلیمانی است. خیلی خوب نشسته یعنی انگار ما داشتیم دنبال پایان کتاب می‌گشتیم.

مدیر تولید انتشارات خط مقدم گفت: کتاب قاسم به روایت مرتضی سرهنگی یک روایت دست اول و مستند و دقیق است. ما هر جایی که حتی روایت قشنگ بود مثل قضیه کردستان ولی سند نداشت استفاده نکردیم، ما همه چیز را با سند و مدرک نوشتیم. حتی برخی مطالب که حاج قاسم روی عکسش تعصب داشت، آوردیم.