پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی نهم دیماه را از مصادیق بارز ایامالله دانست و گفت:۹ دی ماه تجلی بصیرت تاریخی ملت و فرو ریختن بنای فتنه بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجتالاسلام والمسلمین مطهری اصل در مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی ماه در مصلای امام خمینی(ره) تبریز اظهار داشت:خداوند متعال در قرآن کریم، امتها را به یادآوری روزهای سرنوشتساز تاریخ فرا میخواند روزهایی که در آن حق از باطل تفکیک شده و مسیر آینده امتها رقم خورده است. در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی نیز نهم دیماه از چنین جایگاهی برخوردار است.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به فتنه سال ۱۳۸۸ تصریح کرد:حضور آرام، گسترده و آگاهانه ملت ایران در نهم دی تمامی پروژههای طراحیشده دشمنان را باطل ساخت.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل با تبیین جایگاه فتنه در آیات قرآن کریم گفت:خداوند متعال در دو موضع از سوره بقره فتنه را اشدّ و اکبر از قتل معرفی میکند چرا که قتل جسم انسان را نابود میسازد اما فتنه ایمان، دین، باور و هویت یک جامعه را از اساس متزلزل میکند.
وی خاطرنشان کرد:فتنه جامعه را دچار سردرگمی، انحراف و سستی در اهداف الهی میکند و مسلمانان را وا میدارد از مسیر حق عقبنشینی کنند از اینرو مقابله با فتنه نه فقط یک ضرورت سیاسی بلکه تکلیفی دینی و قرآنی است.
وی با استناد به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حماسه ۹ دی افزود:حضرت آقا فرمودند اگر صدها بار برای نعمت هوشیاری ملت ایران سجده شکر بهجا آورده شود باز هم اندک است چرا که ملت با بصیرت، محاسبات پیچیده دشمن را باطل و فتنهای سازمانیافته را در نطفه خفه کرد.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم حفظ انسجام اجتماعی تصریح کرد:اعتراض و نقد منصفانه در چارچوب قانون حق مسلم مردم است اما نباید اجازه داد این نقدها به دستاویزی برای دشمنان، منافقین و جریانهای نفوذی تبدیل شود یا جامعه را دچار دوقطبی سازد.
وی افزود: همه باید در برابر دشمن متحد باشیم در عین حال سخن، مطالبه و انتقاد خود را عاقلانه، مسئولانه و دلسوزانه بیان کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل با اشاره به دغدغههای اقتصادی مردم گفت:با توجه به ظرفیتها و نعمتهای موجود در کشور انتظار میرود آرامش اقتصادی برای مردم فراهم شود.
امام جمعه تبریز با تجلیل از نقش مردم آذربایجان گفت:مردم مومن و انقلابی تبریز در هشتم و نهم دی نشان دادند که آذربایجان همواره در لحظات حساس تاریخ انقلاب اسلامی در خط مقدم دفاع از ولایت و نظام اسلامی ایستاده است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم آیتالله شبستری خاطرنشان کرد:روشنگری ایشان و حضور پرشکوه مردم تبریز زمینهساز خروش ملی و خاموششدن فتنه شد.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل با تاکید بر نقش خواص و صاحبان تریبون گفت:هر کس که سخنش شنیده میشود یا بر افکار عمومی اثرگذار است باید بیش از دیگران مراقب گفتار و رفتار خود باشد تا وحدت، آرامش و امنیت جامعه آسیب نبیند.
وی با دعا برای طول عمر و عزت رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار امیدواری کرد: به فضل الهی و در سایه تبعیت از ولایت، ملت ایران به قلههای تمدن نوین اسلامی دست یابد و دشمنان این ملت بار دیگر شاهد ناکامی خود باشند.