با مصوبه کمیته تأمین پایدار انرژی، ادارات، مدارس، دانشگاهها و بانکهای استان سمنان فردا چهارشنبه دهم دی ماه تعطیل است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان، در جلسه کمیته استانی تأمین پایدار انرژی در سال ۱۴۰۴، با اشاره به شرایط جوی، کاهش محسوس دما و ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت : بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این کمیته، تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی، مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و بانکهای استان سمنان در روز چهارشنبه دهم دیماه تعطیل خواهند بود.
فرج الله ایلیات افزود : امتحانات دانشگاهها و همچنین دانشآموزان مقاطع یازدهم و دوازدهم که در حال برگزاری امتحانات نهایی هستند طبق برنامه ریزی قبلی فردا برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این تصمیم در راستای تأمین پایدار انرژی و جلوگیری از بروز اختلال در ارائه خدمات ضروری اتخاذ شده است، افزود: این تعطیلی شامل تمامی مراکز دولتی و عمومی استان میشود، اما مراکز درمانی، امدادرسان، خدماترسان، واحدهای انتظامی، دستگاههای عملیاتی و شعب کشیک بانکها از این تعطیلی مستثنا بوده و طبق برنامههای تعیینشده به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان در خصوص فعالیت مراکز آموزشی تصریح کرد: امتحانات دانشگاهها طبق برنامه از پیش تعیینشده برقرار است و همچنین دانشآموزان مقاطع یازدهم و دوازدهم که در حال برگزاری امتحانات نهایی هستند، از این تعطیلی مستثنا بوده و امتحانات آنان بدون تغییر برگزار میشود.
ایلیات با اشاره به نقش هماهنگی دستگاههای اجرایی و خدماترسان در شرایط فعلی گفت: کلیه دستگاههای خدمات رسان از جمله شرکتهای گاز، برق، آب، شهرداریها و سایر نهادهای مرتبط موظفاند با آمادگی کامل و هماهنگی مستمر، نسبت به تأمین خدمات مورد نیاز شهروندان اقدام کرده و از بروز هرگونه اختلال در ارائه خدمات حیاتی جلوگیری کنند.
وی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق و بهموقع تأکید کرد و افزود: روابط عمومی دستگاههای اجرایی مکلفاند تصمیمات اتخاذ شده را از طریق کانالهای رسمی اطلاعرسانی کنند تا از هرگونه ابهام یا دوگانگی در اطلاعرسانی به مردم جلوگیری شود.
معاون استاندار سمنان با قدردانی از همراهی مردم ، از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف انرژی، بهویژه در حوزه گاز و برق، همکاری بیشتری داشته باشند و گفت: صرفهجویی در مصرف انرژی نقش مؤثری در کاهش محدودیتها و حفظ پایداری شبکههای انرژی استان دارد.
ایلیات همچنین تأکید کرد: از شهروندان درخواست میشود تا حد امکان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری و با کاهش ترددها، به مدیریت بهتر مصرف انرژی و ارتقای ایمنی در شرایط جوی نامساعد کمک کنند.