مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان اعلام کرد: تمامی نیرو‌ها و ماشین‌آلات راهداری استان به‌صورت مستمر در محور‌های مواصلاتی مستقر بوده و پایش وضعیت راه‌ها بدون وقفه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، محمد جولانژاد با اشاره به بارندگی‌های اخیر، طغیان رودخانه‌های فصلی و وقوع ریزش در برخی مناطق کوهستانی اظهار داشت: در حال حاضر، به‌جز محور تاراز تا انتهای حوزه استحفاظی استان چهارمحال و بختیاری، تمامی محور‌های استان باز است و تردد در آنها جریان دارد، هرچند گشت‌های راهداری به‌صورت مستمر وضعیت مسیر‌ها را رصد می‌کنند.

وی افزود: محور تاراز به دلیل بارش سنگین برف، لغزندگی سطح جاده و کاهش ایمنی تردد، به‌منظور انجام عملیات برف‌روبی و ایمن‌سازی، تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به آمادگی کامل عوامل اجرایی تصریح کرد: ۱۳۰ اکیپ راهداری با بهره‌گیری از ۳۵۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین و مشارکت ۴۵۰ نیروی راهدار، به‌صورت شبانه‌روزی در محور‌های استان فعال هستند و عملیات پایش، پاکسازی و ایمن‌سازی مسیر‌ها به‌طور مستمر انجام می‌شود تا از بروز هرگونه انسداد احتمالی جلوگیری شود.

جولانژاد از کاربران جاده‌ای خواست با توجه به اطلاعیه‌های مرکز مدیریت راه‌های استان، از تردد‌های غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر، با رعایت کامل نکات ایمنی، پیش از حرکت برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه تلفنی ۱۴۱ تماس بگیرند.